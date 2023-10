CrowdStrike: Analysten sehen Kurspotential von +4,90% - Aktie laut Experten unterbewertet

Die CrowdStrike-Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +4,22% verzeichnet. Nach Meinung der Bankanalysten ist die Aktie jedoch immer noch nicht richtig bewertet und bietet Investoren ein Kurspotenzial von +4,90%. Das aktuelle mittelfristige Kursziel für CrowdStrike liegt bei 175,04 EUR.

• Am 06.10.2023 stieg die CrowdStrike-Aktie um +6,90%

• Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 175,04 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +85,42%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,52

Trotz des positiven Trends sind nicht alle Analysten überzeugt von einer starken Kaufempfehlung. Von insgesamt 48 Experteneinschätzungen empfehlen allerdings immerhin 41 den Kauf oder halten zumindest eine neutrale...