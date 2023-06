CrowdStrike: Analysten erwarten Kursziel von 157,74 EUR mit +12,19% Potenzial

Die Aktie von CrowdStrike musste am gestrigen Tag Verluste hinnehmen und verlor -3,95%. Auch in den vergangenen fünf Handelstagen lag die Performance bei -1,82%, was auf eine derzeit pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Doch wie sehen die Bankanalysten die Lage? Im Durchschnitt wird ein mittelfristiges Kursziel von 157,74 EUR prognostiziert. Das würde einem Potenzial von +12,19% entsprechen. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch nach der jüngsten Kursentwicklung.

Konkret empfehlen derzeit 29 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 11 bewerten sie als “Kauf”. Fünf Experten halten sich neutral. Insgesamt gibt es also weiterhin einen hohen Optimismus unter den Analysten (+88,89%).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,53 und bestätigt damit das positive Bild für CrowdStrike.