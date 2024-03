CrowdStrike Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 23 Mal eine positive Einschätzung, einmal eine neutrale Einschätzung und kein einziges Mal eine negative Bewertung für Crowdstrike abgegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus die Bewertung "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten zu Crowdstrike.

Von institutioneller Seite aus wird der aktuelle Kurs von Crowdstrike mit 329,68 USD bewertet. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -40,73 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 195,39 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Crowdstrike derzeit bei 205,02 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 329,68 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +60,8 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt aktuell bei 296,69 USD, was einer Distanz von +11,12 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz wird deutlich, dass in den letzten Wochen eine deutlich verbesserte Stimmung für Crowdstrike zu verzeichnen war. In den sozialen Medien wurde eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, und die Diskussion war von negativen Themen geprägt. Auch in Bezug auf das Unternehmen Crowdstrike äußerten sich die Anleger verstärkt negativ. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.