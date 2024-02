CrowdStrike Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten Wochen wurde bei Crowdstrike keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Das Kriterium der Stimmung bleibt daher "Neutral". Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Crowdstrike daher für diese Stufe ein "Gut".

Von Analysten wird die Crowdstrike-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 23 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Innerhalb eines Monats liegen 2 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt mit einem "Gut" zu bewertenden Aktie führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotenzial von -41,04 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Crowdstrike eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Bei der technischen Analyse erhält die Crowdstrike-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crowdstrike-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Crowdstrike aufgrund der Aufmerksamkeit über das Unternehmen und der positiven Entwicklung der trendfolgenden Indikatoren eine gute Bewertung erhält.