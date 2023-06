CrowdStrike: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 158,50 EUR

Der gestrige Tag war für CrowdStrike am Finanzmarkt mit einer Kursentwicklung von -3,95% eher enttäuschend. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamttrend von -1,82%, wodurch der Markt derzeit ziemlich pessimistisch eingestimmt ist. Doch was sagen die Experten in den Bankhäusern?

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von CrowdStrike auf 158,50 EUR geschätzt und liegt somit um +12,19% über dem aktuellen Niveau. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung – einige teilen diese Einschätzung nicht aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit. Trotzdem raten insgesamt 88,89% aller befragten Analysten zum Kauf oder Halten der Aktie.

Zusammengefasst bleibt festzuhalten: Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,53 Punkten und bestätigt somit eine positive Einschätzung hinsichtlich des Investments in...