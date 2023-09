CrowdStrike: Aktie mit hohem Kurspotenzial - Kursziel bei 172,82 EUR

Die Aktie von CrowdStrike hat in jüngster Zeit eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Gestern konnte sie am Finanzmarkt ein Plus von +2,50% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen erzielte sie insgesamt einen Zuwachs von +4,15%. Die Anleger scheinen also aktuell relativ optimistisch zu sein.

Doch wie sehen die Analysten das? Laut ihrer Einschätzung ist die Aktie derzeit nicht richtig bewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +7,58%. Das bedeutet ein Kursziel von 172,82 EUR.

31 Bankanalysten raten zum Kauf der CrowdStrike-Aktien und weitere 9 Experten setzen auf “Kauf”. Nur wenige haben sich neutral positioniert. Der Anteil positiver Bewertungen beträgt damit beachtliche +85,11%.

Das bereits bestehende Guru-Rating bleibt unverändert bei guten 4,51.