CrowdStrike Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Crowdstrike-Aktie wird derzeit von Analysten mit einem "Gut" bewertet. Innerhalb der letzten zwölf Monate wurden 23 positive, eine neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Kurzfristig gesehen wurden innerhalb eines Monats 2 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorgenommen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 195,39 USD hat die Aktie ein Abwärtspotenzial von -41,04 Prozent, was einer negativen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Crowdstrike-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analysebereich.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crowdstrike-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 21, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Situation und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Analyse der RSIs für Crowdstrike ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren gegenüber Crowdstrike. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer negativen Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Crowdstrike in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für die Crowdstrike-Aktie 191,95 USD, während der letzte Schlusskurs bei 331,38 USD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 278,01 USD, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt. In Summe wird Crowdstrike auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.