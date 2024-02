CrowdStrike Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 23 Mal eine positive Bewertung, 1 Mal eine neutrale Bewertung und 0 Mal eine negative Bewertung für Crowdstrike abgegeben. Dies führt langfristig zu einer "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite. Innerhalb des letzten Monats gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung von "Gut" führt. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 321,21 USD und erwarten eine negative Entwicklung von 39,17 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 195,39 USD. Dies wird als negative Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 57,49, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25 beträgt 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Neutral" angesehen.

Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 198,65 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +11,52 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.