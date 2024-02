CrowdStrike Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von CrowdStrike wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 183,77 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -34,59% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 06.02.2024 verzeichnete CrowdStrike eine Kursentwicklung von -0,13%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +3,29%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 183,77 EUR hat. Dies würde Anlegern eine potenzielle Rendite von -34,59% bieten. Obwohl einige Analysten diese Einschätzung teilen, gibt es auch abweichende Meinungen.

Einschätzungen der Analysten

Derzeit empfehlen 35 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 11 weitere sie als Kauf einstufen. 4 Experten halten ihre Position neutral, während nur 1 Analyst die Aktie als Verkauf einstuft. Somit sind immerhin +90,20% der Analysten weiterhin optimistisch.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt diese positive Einschätzung und bestätigt das Potenzial der CrowdStrike-Aktie.

Die aktuelle Meinung der Analysten deutet auf großes Potenzial hin, und Anleger könnten möglicherweise eine attraktive Rendite erzielen.

