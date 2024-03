CrowdStrike Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Crowdstrike-Aktie hat sich in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch weitgehend neutral. Insgesamt erhält die Crowdstrike-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Von Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 224,08 USD, was einem potenziellen Rückgang um -30,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Empfehlung seitens der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Crowdstrike diskutiert wurde. Aktuell sind jedoch überwiegend positive Themen zu beobachten, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse anhand des Relative Strength-Index zeigt, dass die Crowdstrike-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch auf Basis des RSI25 ergibt sich eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich für die Crowdstrike-Aktie daher eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch auf die technische Analyse.