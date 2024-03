CrowdStrike Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmung unter den Anlegern. An einem Tag war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation dominierte. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Crowdstrike. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und auch das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingeschätzt.

Die technische Analyse der Aktie betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Crowdstrike mit einem RSI-Wert von 43,19 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 40 als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der Crowdstrike beläuft sich dieser aktuell auf 205,02 USD, während der tatsächliche Aktienkurs bei 329,68 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +60,8 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 weist einen Stand von 296,69 USD auf, was einem Abstand von +11,12 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 23 Mal eine positive Einschätzung für Crowdstrike abgegeben, 1 Mal eine neutrale Einschätzung und 0 Mal eine negative Bewertung. Dies führt langfristig zu einem Rating von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 329,68 USD eine Entwicklung von -40,73 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 195,39 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine Stufe von "Neutral".