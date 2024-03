CrowdStrike Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Am 05.03.2024 wird das in Austin, Texas, ansässige Unternehmen CrowdStrike seine Quartalszahlen für das 4. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die CrowdStrike Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 71,20 Mrd. EUR wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um beeindruckende +378,54 Prozent auf 2,82 Mrd. EUR steigen wird. Ebenso wird erwartet, dass der bisherige Verlust um +529,79% auf -7,18 Mio. EUR fallen wird. Diese Zahlen zeigen eine positive Entwicklung für das Unternehmen.

Langfristige Prognosen

Für das gesamte Jahr wird ein Umsatzanstieg von +53,50 Prozent und ein Gewinnanstieg von +123,90 Prozent auf 207,22 Mio. EUR prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich auf 1,97 EUR fallen, was im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung darstellt.

Aktienkursentwicklung und Analyse

Die Aktienkursentwicklung der CrowdStrike Aktie zeigt in den letzten 30 Tagen eine Veränderung um +10,64%. Die Analysten schätzen, dass die Aktie in 12 Monaten bei 286,57 EUR stehen wird, was jedoch einen Verlust von -4,11% bedeutet. Dies könnte Aktionäre, die jetzt einsteigen wollen, dazu veranlassen, mit einem Verlust von -4,11% auf 12 Monate zu rechnen.

Charttechnik und Ausblick

Die Charttechnik deutet darauf hin, dass der Kurstrend bei CrowdStrike weiterhin stark positiv ist und der Gleitende Durchschnitt 50 keinen Widerstand bietet. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Aktie weiterhin eine positive Kursentwicklung verzeichnen wird.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen am 05.03.2024 präsentieren werden und wie die Aktionäre auf die erwarteten Zahlen reagieren. Die Analysten und Experten sind optimistisch in Bezug auf die langfristige Entwicklung der CrowdStrike Aktie, was ein positives Zeichen für potenzielle Investoren sein könnte.

