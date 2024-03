CrowdStrike Aktie: Wann tut sich was?

Die Aktie von Crowdstrike liegt mit einem Kurs von 327,58 USD derzeit um +5,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Bewertung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Bewertung ebenfalls im "Gut"-Bereich, da die Distanz zum GD200 bei +52,73 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Crowdstrike gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat in letzter Zeit abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Crowdstrike-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 57,04 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.