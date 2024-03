CrowdStrike Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Crowdstrike 23 Mal eine positive Bewertung abgegeben, 1 Mal neutral und 0 Mal negativ. Das langfristige Rating von institutioneller Seite aus ist somit "Gut". Innerhalb eines Monats gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was darauf hindeutet, dass die Aktie zuletzt positiv bewertet wurde. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 321,21 USD und erwarten eine Entwicklung von -39,17 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 195,39 USD, was als negative Bewertung angesehen wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertungsstufe durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 57,49, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25 liegt bei 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Crowdstrike besonders negative Diskussionen geführt. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute negativ bewertet, obwohl automatische Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Crowdstrike bei 198,65 USD verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs liegt bei 321,21 USD und hat einen Abstand von +61,7 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei +11,52 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.