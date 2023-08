CrowdStrike-Aktie: Potenzial für +6,50% - Kursziel bei 160,37 EUR

Die CrowdStrike Technologies Inc. hat gestern am Finanzmarkt eine erfreuliche Kursentwicklung von +2,66% hingelegt und die vergangenen fünf Handelstage sogar mit einem Plus von +7,33% abgeschlossen. Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie ist mittelfristig unterbewertet.

• CrowdStrike legt um +2,66% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 160,37 EUR

• Mehrheit der Analysten empfiehlt “Kauf”

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 160,37 EUR und würde Investoren somit ein Potential für eine Wertsteigerung von rund +6,50% bieten. Von insgesamt 45 Analysteneinschätzungen zur CrowdStrike-Aktie empfehlen aktuell 30 einen Kauf (“starker Kauf”), neun sehen sie als optimistische Investmentchance (“Kauf”) an und sechs Experten beurteilen sie als Halten.

Das Guru-Rating wurde kürzlich auf den aktuellen Stand von 4,53...