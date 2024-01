CrowdStrike Aktie: Der Knaller!

Die Aktie von Crowdstrike wurde in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt positiv bewertet, mit 23 Gut-Einstufungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie basierend auf den Studien des vergangenen Monats ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Das durchschnittliche Kursziel für die Crowdstrike-Aktie liegt bei 180,5 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 261,28 USD eine erwartete Kursentwicklung von -30,92 Prozent bedeutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie durch die Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Crowdstrike-Aktie zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte, sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Crowdstrike-Aktie derzeit bei 168,99 USD, was aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 261,28 USD als positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein positives Signal.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung, des Sentiments in den sozialen Medien, des RSI und der technischen Analyse für die Aktie von Crowdstrike.