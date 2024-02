CrowdStrike Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktie von Crowdstrike wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert. Die Diskussionsintensität war hoch, was auf eine erhöhte Aktivität im Netz hinweist. Daher wurde die Einschätzung für diesen Faktor als "Gut" bewertet. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Wertung für Crowdstrike.

Analysten haben der Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 23 positive, 1 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben. Basierend darauf ergibt sich eine langfristige Einschätzung als "Gut". Aktuelle Reports führen zu einer ähnlichen Beurteilung, wobei das Rating für das Crowdstrike-Wertpapier aus dem letzten Monat als "Gut" eingestuft wurde. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 195,39 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 329,24 USD eine erwartete Kursentwicklung von -40,65 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Crowdstrike-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Crowdstrike in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Allerdings zeigen die berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Schlecht"-Empfehlung. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Gut" basierend auf der Anleger-Stimmung.