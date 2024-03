CrowdStrike Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Crowdstrike betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 49,65 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,79 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung rund um Crowdstrike wird sowohl durch die Analyse von sozialen Plattformen als auch von Handelssignalen bewertet. Die Kommentare und Befunde auf den sozialen Plattformen waren größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Handelssignale hingegen weisen auf eine positive Bewertung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Analytiker haben in den letzten zwölf Monaten 23 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 195,39 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (-39,72 Prozent) eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt. Insgesamt wird die Aktie aus Analystensicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Crowdstrike sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt positive Bewertungen erhält. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 200,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 324,15 USD liegt (+61,62 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt (290,68 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,51 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Somit wird Crowdstrike auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.