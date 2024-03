CrowdStrike Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Analysten bewerten die Aktie von Crowdstrike auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 13 positive Bewertungen, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Trotzdem gab es im letzten Monat keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 224,08 USD, was einer Erwartung von -31,95 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 329,27 USD liegt. Aufgrund dieser Schätzungen vergeben die Analysten eine neutrale Bewertung.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen hat in letzter Zeit abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Crowdstrike-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Crowdstrike liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,51, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Crowdstrike gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt neutral bewertet. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.