CrowdStrike Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Crowdstrike-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 193,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 329,24 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Distanz von +70,58 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 279,82 USD, was einem Abstand von +17,66 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analysteneinschätzung für die Crowdstrike-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 23 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen vorlagen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Auch die aktuellen Berichte der Analysten führen zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers, wobei das Kursziel im Durchschnitt bei 195,39 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 329,24 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -40,65 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zurzeit auf kurzfristiger (7-Tage) und etwas längerfristiger (25-Tage) Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,99 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 33,7 eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie. Daher erhält Crowdstrike insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz erhöht ist, was positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für die Crowdstrike-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.