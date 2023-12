Crossword Cybersecurity Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Crossword Cybersecurity wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Meinungsäußerungen ausgewertet und festgestellt, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Aufgrund dieser Analyse lässt sich die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Crossword Cybersecurity liegt bei 100 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI (RSI25) zeigt ebenfalls einen Wert von 100 und führt zu derselben "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Crossword Cybersecurity-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 8,41 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 6,5 GBP weicht um 22,71 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 8,22 GBP liegt mit einer Abweichung von 20,92 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu derselben "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Crossword Cybersecurity insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Anleger-Stimmung, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.

