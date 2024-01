Crossword Cybersecurity Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Crossword Cybersecurity liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Sentiment und Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Crossword Cybersecurity zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen zeigt jedoch kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ist die Crossword Cybersecurity derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 8,2 GBP, während der Kurs der Aktie bei 6,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -20,73 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 7,86 GBP, was einer Abweichung von -17,3 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Stimmung um Crossword Cybersecurity auf sozialen Plattformen ist überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.