Crosstec Holdings Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in Bezug auf Crosstec war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Crosstec daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Crosstec weist mit einem Wert von 10,06 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt "Diversifizierte Verbraucherdienste" (25,05). Dies führt dazu, dass Crosstec als unterbewertet eingestuft wird und daher eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Crosstec liegt bei 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 76,32, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Crosstec daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Crosstec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,46 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,3 HKD liegt deutlich darunter (-34,78 Prozent Abweichung), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,34 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,76 Prozent Abweichung), was zu einer erneuten Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Crosstec-Aktie somit in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.