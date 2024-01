Crosstec Holdings Aktie: Das darf nicht passieren!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Meinung über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann dazu führen, dass sich die Einschätzungen für Aktien verändern. Bei Crosstec wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und daher eine neutrale Bewertung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut einer Messung kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Crosstec mit 0 Prozent 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie von Crosstec eher ein unrentables Investment und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) von Crosstec liegt bei 72,22, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält Crosstec daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Crosstec-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -29,17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-27,66 Prozent Abweichung) und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Crosstec-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.