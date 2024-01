Crosstec Holdings Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Dividendenrendite von Crosstec beträgt aktuell 0 Prozent, was 6,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Crosstec in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 0,35 HKD von Crosstec um -27,08 Prozent vom GD200 (0,48 HKD) entfernt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 0,46 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -23,91 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Crosstec als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Crosstec. Daher bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment als "Neutral".