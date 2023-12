Cross Marketing Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Für Cross Marketing liegt der RSI bei 30,77, was einer Neutralbewertung entspricht. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 58,33 und führt ebenfalls zu einer Neutralbewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Cross Marketing keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder die Stimmung in den sozialen Medien noch die Anzahl der Beiträge deutet auf eine klare Tendenz hin. Daher wird auch dieser Aspekt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cross Marketing-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild und führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen intensiv diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich, dass die verschiedenen Bewertungsfaktoren zu einer neutralen Gesamteinschätzung der Cross Marketing-Aktie führen.