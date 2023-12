Cross Marketing Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse von Cross Marketing deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt zeigen beide einen Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Cross Marketing in den letzten zwei Wochen von den Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Diskussionen und Kommentare deuten auf eine überwiegend neutrale Haltung der Anleger hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Cross Marketing liegt bei 39,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,8, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Stimmungsänderungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für Cross Marketing auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des RSI und des Sentiments.