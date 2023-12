Cross Marketing Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die technische Analyse der Cross Marketing-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 704,07 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 540 JPY weicht somit um -23,3 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (627,98 JPY) liegt mit einer Abweichung von -14,01 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cross Marketing-Aktie somit eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,54 Punkten, was darauf hinweist, dass Cross Marketing überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 76,45 eine überkaufte Situation an. Auf Basis des RSI erhält das Wertpapier somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cross Marketing neutral diskutiert, weshalb das Wertpapier heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält die Cross Marketing-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch im Anleger-Sentiment insgesamt eine "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung.