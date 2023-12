Cross-Harbour Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Moog":

Der Aktienkurs von Cross-harbour hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -25,92 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -4,51 Prozent, wobei Cross-harbour mit 21,41 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Cross-harbour als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 17,29, was einen Abstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,92 darstellt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 7,7 HKD bei -12,9 Prozent Entfernung vom GD200 (8,84 HKD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,9 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Cross-harbour-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Cross-harbour beträgt 5,25 Prozent, was 1,71 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cross-harbour eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.