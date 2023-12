Cross-Harbour Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Dividendenrendite von Cross-harbour beträgt derzeit 5,25 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cross-harbour mit einem Wert von 17,29 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 31,13, was einer Unterbewertung entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft. In der technischen Analyse wird die Cross-harbour-Aktie aufgrund einer Abweichung von -12,99 Prozent bezüglich des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage (GD200) als "Schlecht" bewertet.

Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, ergibt sich eine Abweichung von nur -2,65 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.