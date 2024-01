Cross-Harbour Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Dividende der Aktie von Cross-harbour bietet derzeit eine Rendite von 5,25%, die um 0,99 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete die Aktie von Cross-harbour im letzten Jahr eine Rendite von -25,92%, was 29,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -6,25% um 19,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cross-harbour-Aktie von 7,6 HKD 13,14% unter dem GD200 (8,75 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,86 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Diese Bewertung basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Meinungen zu Cross-harbour.