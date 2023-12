Cross-Harbour Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse der Aktie von Cross-harbour zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,8 HKD um 1,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu ist die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage mit einer Distanz von -12,85 Prozent zum GD200 als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Bezüglich des Aktienkurses verzeichnete Cross-harbour im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,92 Prozent, was 36,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,18 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 3,81 Prozent, wobei Cross-harbour aktuell 29,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird festgestellt, dass die Diskussionsintensität von Cross-harbour die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet wird Cross-harbour im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,29 liegt, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,44 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.