Cross Country Healthcare Aktie: Interessante Aussichten?

Die Cross Country Healthcare Aktie befindet sich derzeit mit einem Kurs von 20,96 USD -1,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich hingegen eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -12,41 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cross Country Healthcare diskutiert. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 39,88, was bedeutet, dass die Cross Country Healthcare weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Cross Country Healthcare im letzten Jahr eine Rendite von -38,81 Prozent erzielt. Dies liegt 52,46 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,64 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -18,15 Prozent, und Cross Country Healthcare liegt 20,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.