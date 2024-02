Cross Country Healthcare Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie von Cross Country Healthcare wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 7,29 liegt es insgesamt 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der bei 101,29 liegt. Auf Grundlage dieser Kennzahl erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cross Country Healthcare insgesamt 6 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 31,33 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 78,54 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Ein weiteres Signal, das in Betracht gezogen wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI für Cross Country Healthcare liegt bei 67,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cross Country Healthcare überwiegend positiv diskutiert. An zehn Tagen überwog eine positive Stimmung, an einem Tag war die Kommunikation negativ. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen vor allem positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Cross Country Healthcare daher eine "Gut"-Bewertung aufgrund der fundamentalen Analyse, der Analysteneinschätzung, des technischen Signals und des Anleger-Sentiments.