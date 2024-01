Cross Country Healthcare Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Cross Country Healthcare hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt um -1,79 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -18,78 Prozent für Cross Country Healthcare führt. Der Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 17,04 Prozent im letzten Jahr, wobei Cross Country Healthcare 37,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Cross Country Healthcare hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Cross Country Healthcare eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Analysten schätzen die Aktie von Cross Country Healthcare langfristig als "Gut" ein, basierend auf Bewertungen von 18 Analysten. In einer zweiten Betrachtung ergibt sich jedoch ein Gesamturteil von "Neutral" basierend auf den jüngsten Analysen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 31,33 USD, was einer Erwartung von 38,4 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Cross Country Healthcare-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating verdient. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 23,83 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei 22,64 USD nur eine Abweichung von -4,99 Prozent aufweist. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 21,11 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Cross Country Healthcare sowohl aus technischer als auch aus analytischer Sicht gemischte Bewertungen erhält. Die kurzfristige technische Analyse deutet auf eine positive Entwicklung hin, während die langfristige Analysteneinschätzung eher neutral ausfällt.