CrossAmerica-Investoren können es immer noch nicht glauben

Crossamerica hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 10,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Outperformance von +8,61 Prozent bedeutet. Der Durchschnittsanstieg in dieser Branche lag bei 1,51 Prozent. Im "Energie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 1,51 Prozent, und Crossamerica lag 8,61 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Crossamerica liegt bei 31,36, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Crossamerica zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Crossamerica hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die aktuelle Dividendenrendite für Crossamerica beträgt 9,03 Prozent, was unter dem Mittelwert (11,9) für diese Aktie liegt. Daher bekommt Crossamerica in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.