CrossAmerica Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv für die Anleger. An acht Tagen stand das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen zeigten sich die Anleger größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen rund um das Unternehmen Crossamerica. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors ("Energie") konnte die Aktie von Crossamerica im letzten Jahr eine Rendite von 31,57 Prozent erzielen. Dies liegt um 5,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 26,29 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 26,29 Prozent, und Crossamerica übertrifft diesen Wert um 5,29 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung mit einem "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crossamerica liegt mit einem Wert von 25,4 unter dem Branchendurchschnitt. Dies entspricht einer Differenz von 15 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 29. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "günstig" eingestuft und erhält daher auch hier eine positive Bewertung mit einem "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Crossamerica derzeit mit 10,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23,53 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies ergibt eine Differenz von -13,41 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik, nämlich ein "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie von Crossamerica basierend auf den genannten Kriterien.

