CrossAmerica Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt für die Crossamerica-Aktie derzeit 22, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auf dieser Basis wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating vergeben, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Analyse der RSIs bei Crossamerica führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Crossamerica mit einem Wert von 24,45 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 31,44, was einen Abstand von 22 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Crossamerica bei 23,57 USD liegt, was eine Entfernung von +13,7 Prozent vom GD200 (20,73 USD) bedeutet und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 22,6 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Crossamerica-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Crossamerica derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".