CrossAmerica Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Crossamerica-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,94 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,96 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +4,87 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 22,82 USD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Crossamerica bei 9,03 % liegt, was einen geringeren Ertrag von 16,08 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im fundamentalen Bereich wird Crossamerica im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,23 liegt das Unternehmen 16 Prozent unter dem Branchen-KGV von 27,51, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die Diskussionen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung gegenüber Crossamerica in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Crossamerica von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.