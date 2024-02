CrossAmerica Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crossamerica liegt aktuell bei 23,23 und damit 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Öl- Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche, der bei 27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Crossamerica im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Öl- Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche eine Dividendenrendite von 9,03 % aus, was 16,12 Prozentpunkte weniger ist als der durchschnittliche Wert von 25,15 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Analyse der Stimmung rund um Crossamerica zeigt, dass die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv sind. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Crossamerica in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders positiv noch negativ im Fokus der Anleger steht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.