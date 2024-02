CrossAmerica Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Crossamerica wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,57 Punkten, was darauf hinweist, dass Crossamerica weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte mit 59,32 Punkten, was auch auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Crossamerica hat ein KGV von 23,23, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 27,51. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Crossamerica bei 20,96 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 22,1 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 22,79 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Crossamerica in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,13 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 26,62 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -16,49 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum gesamten Energie-Sektor lag Crossamerica um 16,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.