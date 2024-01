Cropenergies Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Cropenergies-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Der aktuelle Kurs von 11,5 EUR liegt 25,41 Prozent über dem GD200 (9,17 EUR), während der GD50 bei 8,38 EUR liegt, was einem Abstand von +37,23 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist die Cropenergies-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,35 auf, was 60 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Jedoch hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche eine Underperformance von -53,59 Prozent darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Abschließend wird die Cropenergies-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,44 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 18,01, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und dementsprechend ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Cropenergies-Aktie, wobei die technische Analyse ein positives Signal zeigt, die Fundamentaldaten jedoch auf eine günstige Bewertung hindeuten. Dennoch muss die Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich berücksichtigt werden.