Cropenergies Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Cropenergies hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Energiesektor im vergangenen Jahr schlecht entwickelt. Mit einer Rendite von -45,1 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,17 Prozent. Auch im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche von 49,27 Prozent fällt Cropenergies deutlich dahinter zurück. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cropenergies als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 55,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 68,01 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Cropenergies in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Cropenergies als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 6,92 liegt das Unternehmen insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 29,44 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".