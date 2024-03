Cropenergies Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Anleger-Sentiment für Cropenergies hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in den sozialen Medien, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Cropenergies als unterbewertet angesehen, mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cropenergies-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,31 EUR verzeichnete. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 11,52 EUR, was einem Unterschied von +23,74 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings ergibt sich bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Cropenergies mit einer Ausschüttungsrate von 5,21 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,27 % niedriger ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 23,06 Prozentpunkte beträgt.

Insgesamt erhält Cropenergies basierend auf dem Anleger-Sentiment, den fundamentalen Kriterien, der technischen Analyse und der Dividende gemischte Bewertungen, wobei die positive Stimmung der Anleger die Aktie aktuell positiv beeinflusst.