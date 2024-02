Cropenergies Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen vergleicht. Der RSI von Cropenergies liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und auch hier liegt der RSI für Cropenergies bei 50, was weiterhin auf eine neutrale Situation hinweist.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Cropenergies in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Daher wird für diesen Faktor ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die fundamentalen Daten gilt die Aktie von Cropenergies als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 15,24 insgesamt 42 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cropenergies eingestellt waren. Es gab neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Cropenergies sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz, die fundamentale Analyse und die Anlegerstimmung gute Bewertungen.