Cropenergies Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Cropenergies wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cropenergies weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 67,16) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 9,2 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,79 EUR, was einem Unterschied von -26,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (7,68 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält Cropenergies insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV von Cropenergies aktuell bei 6,92 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 27,69. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Im Branchenvergleich erzielte Cropenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,1 Prozent. Dies steht im Gegensatz zu einem Anstieg ähnlicher Aktien aus der Branche um 41,3 Prozent, was zu einer Unterperformance von -86,4 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

