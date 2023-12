Cropenergies Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Cropenergies ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Cropenergies-Aktie beträgt 55,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 68,01 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Cropenergies jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Somit erhält Cropenergies auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ist Cropenergies im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch mit einer Dividende von 7,99 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 13,31 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die aktuelle Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Cropenergies nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 6,92 liegt es insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 29,44 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".