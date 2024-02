Cropenergies Aktie: In Lauerstellung

Die Cropenergies-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 5,21 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch einen niedrigeren Ertrag von 22,95 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cropenergies bei 9,28 EUR verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 11,22 EUR, was einem Abstand von +20,91 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 10,79 EUR erreicht, was einer Differenz von +3,99 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse eine Einstufung als "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cropenergies bei 15,24 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" als deutlich günstiger und unterbewertet eingestuft wird (Branchen-KGV von 26,29, Abstand von 42 Prozent). Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Betrachtet man den Relative Strength-Index, so ergibt sich für die Cropenergies-Aktie eine neutrale Einstufung. Der RSI7 liegt bei 81,82 und der RSI25 bei 78,13, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.