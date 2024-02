Cropenergies Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Cropenergies-Aktien haben in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -31,08 Prozent. Der Durchschnittsanstieg in dieser Branche lag bei 33,18 Prozent. Auch im Sektor "Energie" konnte Cropenergies mit einer Performance, die 31,08 Prozent unter dem Durchschnitt lag, nicht mithalten. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um normal ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Aus diesem Grund wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Cropenergies derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 22,8 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um Cropenergies insgesamt positiv sind. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen in den letzten Wochen war ebenfalls positiv. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend kann die Aktie von Cropenergies als angemessen bewertet werden.