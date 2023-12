Cropenergies Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von Cropenergies hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,1 Prozent erzielt, was 86,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Energiesektor (40,96 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 40,96 Prozent, wobei Cropenergies aktuell 86,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Cropenergies in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und überwiegend positive Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Cropenergies derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 13,12 Prozentpunkte (7,99 % gegenüber 21,11 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Cropenergies neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 48,18 und der RSI25 liegt bei 63,52, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.